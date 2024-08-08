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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Maraton yüzmede Sharon van Rouwendall altın madalyanın sahibi oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Maraton yüzmede Sharon van Rouwendall altın madalyanın sahibi oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme kadınlarda madalyalar sahibini buldu. Hollandalı Sharon van Rouwendall altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:54 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:54
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        Maraton yüzmede madalyalar sahiplerini buldu
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        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda maraton yüzme kadınlar 10 kilometre yarışında madalyalar sahibini buldu.

        Alexandre III Köprüsü'nde başlayan yarışlarda sporcular, Sen Nehri'nde yüzdü. Tartışmalarla gündemde olan nehrin bazı noktalarındaki kirlilik dikkati çekti.

        Bu kategoride Hollandalı Sharon van Rouwendall altın madalya kazanırken, Avustralyalı Moesha Johnson gümüş, İtalyan Ginevra Taddeucci de bronz madalya elde etti.

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