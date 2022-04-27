Marcao'da zorlanma tespit edildi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve çeviklik hareketleriyle başladı. Sakatlık önleyici bir çalışma gerçekleştiren futbolcular, sonrasında dar alanda top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenman hücum organizasyonları ve dar alanda gruplar halinde çift kale maçlarla tamamlandı.

Süper Lig'in 34. haftasında yapılan Altay maçında sol arka adalesinde ağrı hisseden ve oyuna devam edemeyen Marcao'nun yapılan MR tetkiklerinde orta düzeyde zorlanma tespit edildi. Oyuncunun tedavisine başlandı.

Galatasaray, Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.