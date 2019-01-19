Ankaragücü'nü 6-0 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Marcao açıklamalarda bulundu. Savunmada Maicon'la başarılı bir grafik sergileyen 22 yaşındaki futbolcu, "Öncelikle Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum. Dünya çapında tanınan bir takım. Maça gelirsek, birçok şeyi rakibimizden iyi yaptık ve bu da skora yansıdı. Çok iyi bir performans sergiledik. Önümüzde daha çok maç var. Hedefimiz şampiyonluk" ifadelerini kullandı.

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Marcao sözlerini şöyle sürdürdü: "Galatasaray gibi büyük bir camiaya geliyorsanız hemen adapte olup kendinizi göstermeniz gerekiyor. İlk maçımda da bunu yapmaya çalıştım. Taraftarların desteğiyle daha da iyi olacağız."

MARCAO, ANKARAGÜCÜ KARŞISINDA NE YAPTI:

Topla buluşma: 117

İsabetli pas yüzdesi: %91.5

Kazanılan ikili mücadele: 11

Hava topu: 4/7

Pas arası: 2

(İstatistikler: Opta)