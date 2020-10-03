Marcao: "Güçlü olmaya devam edeceğiz"

Galatasaray'ın 24 yaşındaki defans oyuncusu Marcao, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu Rangers karşısında sarı-kırmızılı forma ile ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söyleyerek, "Fakat elendiğimiz için de üzgünüm. Takımımı Avrupa Ligi’nde ileriye götürmeyi çok istemiştim. Maalesef bunu gerçekleştiremedik. Güçlü olmaya devam edeceğiz ve sezon için yeni hedefler koyacağız" diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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