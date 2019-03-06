Galatasaray'da Marcao endişe yarattı… Devre arasında Chaves’ten gelen 22 yaşındaki stoper, önemli maçlarda yaptığı kritik hatalarla dikkat çekiyor… İlk olarak Trabzonspor derbisinde Rodallega’nın attığı golde Kolombiyalı’dan basit bir çalım yiyen Brezilyalı oyuncu, aynı mücadelede de çok konuşulan penaltı pozisyonunun içindeki isim olmuştu. Marcao, Avrupa Ligi’nde Benfica’yla oynanan ilk maçta üst üste hatalar yaptı.

Benfica mücadelesinde bir penaltıya sebebiyet veren Marcao, Seferovic’in attığı golde de rakibini kaçırdı ve bu gol

G.Saray’ın Avrupa’dan elenmesine neden oldu. 22 yaşındaki oyuncu, hafta sonu oynanan BB Erzurumspor maçında da çok büyük bir hatayla G.Saray’a gol yedirdi. Sarı-Kırmızılı taraftarların bir kısmı Marcao’ya tepki gösterdiler.