Marcella Puppini, Barbaros'un yayınına katılacak

AA

Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla dışarı çıkmayan müzikseverler, ünlü isimlerin evlerinde yaptıkları yayınlara ilgi gösteriyor.

Güçlü sesi, geniş repertuvarı ve başarılı sahne performanslarıyla müzikseverlerin severek takip ettiği Barbaros, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınlarda dünyaca ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor.

1930 ve 1940'lı yılların armoni vokal popunu güncel anlayışla yeniden yorumlayan grubun kurucusu Puppini, yarın 22.00'de canlı yayında Barbaros Büyükakkan'ın konuğu olacak. İkili, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda şarkıları çocuklar için söyleyecek.

Daha önce Cecilia Krull, Dynelle Rhodes, Pumeza Matshikiza ve Viktor Lazlo ile evlerinden canlı yayına katılan Barbaros da yaz aylarında yayımlamayı planladığı albümden eserleri yayında yorumlayacak.