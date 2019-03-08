Marcelo ile Ronaldo tekrar buluşuyor

Cristiano Ronaldo'nun da forma giydiği Juventus'un Marcelo transferinde sona geldiği iddia edildi.

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Marcelo, iddialara göre İtalyan ekibi Juventus ile prensip anlaşmasına vardı ve sezon sonunda İtalya Serie A'nın yolunu tutacak.

Buna göre Juventus ile 4 sezonluk bir kontratta anlaştığı öne sürülen Brezilyalı sol bek, Real Madrid'de 9 yıl beraber oynadığı Cristiano Ronaldo ile de tekrar buluşacak.

Real Madrid'de ise yeni sol bek transferinin yeni teknik direktöre bırakılması beklenirken, yine Juventus'tan Alex Sandro, Chelsea'dan Marcos Alonso ve Bayern Münih'ten David Alaba öne çıkan isimler olarak dikkat çekiyor.