Trendyol S&uuml;per Lig in 9. haftasında Fenerbah&ccedil;e, Fatih Karag&uuml;mr&uuml;k &uuml; ağırlarken, İspanyol futbolcu Marco Asensio da 1 gole imza attı. 29 yaşındaki futbolcu, m&uuml;sabakanın 41. dakikasında Kerem Akt&uuml;rkoğlu nun sol &ccedil;aprazdan pasında kale &ouml;n&uuml;nde yaptığı vuruşla takımının 2. gol&uuml;n&uuml; kaydetti. Kanarya nın yaz transfer d&ouml;neminin son g&uuml;nlerinde kadrosuna kattığı Asensio, bu sezon ligde 5. ma&ccedil;ına &ccedil;ıktı. İspanyol futbolcu b&ouml;ylece Kasımpaşa dan sonra Fatih Karag&uuml;mr&uuml;k filelerini de havalandırdı. Marco Asensio, Fatih Karag&uuml;mr&uuml;k karşısında 90 dakika sahada kaldı.