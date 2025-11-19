Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Marco Asensio'ya Milan'dan talip - Fenerbahçe Haberleri

        Marco Asensio'ya Milan'dan talip

        İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'nin İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio'yu transfer listesine aldı.

        Habertürk
        Giriş: 19.11.2025 - 15:56 Güncelleme: 19.11.2025 - 15:56
        Marco Asensio'ya Milan'dan talip!
        Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Marco Asensio'ya İtalyan devinden talip geldi.

        Fichejes'te yer alan haberlere göre Milan, İspanyol yıldızı transfer listesine ekledi. Haberde, Serie A ekibinin ocakta bir hamle yapacağı vurgulandı.

        Hem oyun kurma becerisi hem de skora yaptığı katkıyla öne çıkan Asensio'nun, Fenerbahçe’de adeta eski günlerine döndüğü ifade edildi.

        Ancak sarı-lacivertlilerin Asensio’yu kolay bırakması beklenmediği aktarıldı.

        PERFORMANSI

        Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol atıp 1 de asist yaptı.

