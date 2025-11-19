Marco Asensio'ya Milan'dan talip
İtalyan devi Milan, Fenerbahçe'nin İspanyol orta saha oyuncusu Marco Asensio'yu transfer listesine aldı.
Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Marco Asensio'ya İtalyan devinden talip geldi.
Fichejes'te yer alan haberlere göre Milan, İspanyol yıldızı transfer listesine ekledi. Haberde, Serie A ekibinin ocakta bir hamle yapacağı vurgulandı.
Hem oyun kurma becerisi hem de skora yaptığı katkıyla öne çıkan Asensio'nun, Fenerbahçe’de adeta eski günlerine döndüğü ifade edildi.
Ancak sarı-lacivertlilerin Asensio’yu kolay bırakması beklenmediği aktarıldı.
PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol atıp 1 de asist yaptı.