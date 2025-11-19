Marco Asensio'ya Milan'dan talip!

Fenerbahçe'de son haftaların formda ismi Marco Asensio'ya İtalyan devinden talip geldi.

Fichejes'te yer alan haberlere göre Milan, İspanyol yıldızı transfer listesine ekledi. Haberde, Serie A ekibinin ocakta bir hamle yapacağı vurgulandı.

Hem oyun kurma becerisi hem de skora yaptığı katkıyla öne çıkan Asensio'nun, Fenerbahçe’de adeta eski günlerine döndüğü ifade edildi.

Ancak sarı-lacivertlilerin Asensio’yu kolay bırakması beklenmediği aktarıldı.

PERFORMANSI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan tecrübeli oyuncu, bu müsabakalarda 4 gol atıp 1 de asist yaptı.