İHA

ltay forması giyen Marco Paixao, bu sezon Spor Toto 1. Lig’de siyah-beyazlı ekibin hücum organizasyonlarında takımı yönlendirmesi ve liderlik yapmasının yanı sıra skora verdiği katkıyla da gol yükünü çekiyor. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde Altay formasıyla 27 maça çıkarken, 17 de gol kaydetti.

Bu süreçte Portekizli oyuncu, takımının en fazla gol atan oyuncusu olurken, Spor Toto 1. Lig’de Sakaryaspor forması giyen Kabongo Kasongo ile de gol krallığını paylaşıyor.

Paixao, daha önce Altay formasıyla 2018-2019 sezonunda 29, 2019-2020 sezonunda 22 ve 2020-2021 sezonunda ise 21 golle 1. Lig’in en fazla gol atan oyuncu olmuştu.

Öte yandan 2 de asisti bulunan Portekizli oyuncu, Altay’ın bu sezon attığı 36 golün 19’una (17 gol, 2 asist) doğrudan katkı sağladı.