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Marco Rose: Zor ve çekişmeli bir maç olacak

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Marco Rose, Şampiyonlar Ligi’nde Beşiktaş ile zor ve çekişmeli bir maça çıkacaklarını söyledi. Alman milli oyuncu Marco Rues ise siyah-beyazlılar karşısında eksikliklerini kapatarak galibiyet almak istediklerini belirtti

Marco Rose: Zor ve çekişmeli bir maç olacak

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Almanya ekibi Borussia Dortmund'da Teknik Direktör Marco Rose ve başarılı futbolcu Marco Reus Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyleyen Rose, "Zor ve çekişmeli bir maç olacak. Maçın heyecanlı geçeceğinden eminim. Beşiktaş savunmada çok agresif oynuyor. Buna hazırlıklıyız. Açık oynayacağız. Şampiyonlar Ligi'ne layık bir maç oynayacağımızdan eminiz" ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIMIZ ÇOK AZİMLİ"

Bundesliga’ya güzel bir başlangıç yaptıklarının altını çizen Alman çalıştırıcı, "Beklentimiz çok. Oyuncularımız çok azimli. Lige iyi başladık. Şampiyonlar Ligi'ne de iyi bir başlangıç yapacağımızı ümit ediyoruz. Bu sezon tarih yazmayı ümit ediyoruz. İyi bir maç oynayacağımıza inanıyoruz" diye konuştu..

OZAN KABAK AÇIKLAMASI

Marco Rose, milli futbolcu Ozan Kabak’ın transfer listelerinde olmadığını ve kendisiyle ilgilenmediklerini de vurguladı.

REUS: FORMASYONLARIMIZDA BAZI AÇIKLAR MEVCUT

Sarı-siyahlıların tecrübeli futbolcusu Marco Reus ise şu cümlelerle düşüncelerini aktardı:

"İyi bir maç olacağını ümit ediyoruz. Formasyonlarımızda bazı açıklar mevcut. Amacımız bu eksikleri kapatmak. Beşiktaş güçlü bir takım olduğu için bunları kapatmamız gerekiyor. Bunun farkındayız."

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