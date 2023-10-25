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        Haberler Spor Futbol İngiltere Marco Silva'nın sözleşmesi uzatıldı - Futbol Haberleri

        Marco Silva'nın sözleşmesi uzatıldı

        Premier Lig ekiplerinden Fulham, Teknik Direktör Marco Silva'nın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2023 - 16:27 Güncelleme: 25.10.2023 - 16:27
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        Marco Silva'nın sözleşmesi uzatıldı
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        Premier Lig temsilcisi Fulham, Teknik Direktör Marco Silva’nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, 46 yaşındaki teknik adamla ile 2026 yılına kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

        İngiliz kulübünden, Portekizli teknik adamla çalışmaktan memnuniyet duyulduğu aktarıldı.

        46 yaşındaki çalıştırıcı, Fulham’da harika 2 sezon geçirdiklerini söyleyerek, Premier Lig’de kalıcı olmanın çok önemli olduğunu ve bunu başarmak için çok çalıştıklarını ifade etti.

        Fulham, ligde ilk 9 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken, topladığı 11 puanla 13. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar bu sezon ligde 8 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 15 gole engel olamadı.

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