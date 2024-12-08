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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de, 2 kişiye yorgun mermi isabet etti | Son dakika haberleri

        Mardin'de, Suriye tarafından ateşlenen yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Suriye'nin kamışlı kentinden ateşlenen silahlardan çıkan yorgun mermilerin isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 23:55 Güncelleme: 08.12.2024 - 23:55
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        Mardin'de, 2 kişiye yorgun mermi isabet etti
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        Suriye'de muhalif grupların başkent Şam’ın kontrolünü ele geçirmesi sonrası Kamışlı kentinde düzenlenen kutlamalarda havaya açılan ateş sonrası düşen yorgun mermiler, Nusaybin ilçesinde Ö.Ü. (21) ve ismi öğrenilmeyen bir kadına isabet etti.

        Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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