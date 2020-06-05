Mardin'de 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor

AA

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarının tahrip edilmesi, aranan zanlıların yakalanması amacıyla İl İdaresi Kanunu gereğince saat 03.00 itibarıyla Ömerli'nin kırsal Kayagöze, Taşlıca, Harmankaya, Duygulu mahalleleri ve bağlı birimlerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Bölgede 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonun sürdüğü kaydedilen açıklamada, yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından önemli olduğu belirtildi.