Mardin'de 200 dönüm ekili buğday yandı

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DHA

Derik ilçesine bağlı kırsal Çağıl Mahallesi´nde, Hasan Azizoğlu, Davut Mahmutoğlu ve Seyfettin Acet´e ait buğday tarlasında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına, köylüler traktörleriyle müdahale ederek, durumu itfaiye ekiplerine de bildirdi. Gelen ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında yaklaşık 200 dönüm ekili alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.