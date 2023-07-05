Bazı alanlarda aralarında 300-400 metre gibi kısa mesafeler bulunan ve Neolitik Çağ’a tarihlenen çok sayıda yerleşim tespit edilmiştir. 'Kün Aftare', 'Dokane' veya 'Şika Rıka' gibi bazı mevkilerde tespit edilen yerleşim yerleri, Neolitik Çağ’ın erken evrelerinde ve büyük ihtimalle Epi-Paleolitik Dönem'den itibaren çok sık yer değiştiren, belki göreceli olarak bazıları yarı göçebe olan, bir yerleşik yaşama geçiş sürecinin de yaşanmış olacağını düşündürüyor."