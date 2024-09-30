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        Haberler Gündem Çevre Mardin'de barajda balık ölümleri | Son dakika haberleri

        Mardin'de baraj gölünde toplu balık ölümleri

        Mardin'in Derik ilçesindeki Dumluca Baraj Gölü'nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. Vatandaşların tedirgin eden balık ölümleriyle ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 13:39 Güncelleme: 30.09.2024 - 13:39
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        Mardin'in Derik ilçesinde Dumluca Baraj Gölü'ndeki balık ölümleri tedirgin etti.

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        Derik ilçesine bağlı kırsal Dumluca Mahallesi'ndeki Dumluca Baraj Gölü'nde son bir haftada yüzlerce ölü balık, kıyıya vurdu. 

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        Ölü balıklar nedeniyle çevreye kötü kokular yayıldı. 

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        İhbar üzerine bölgeye gelen Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, gölette incelemelerde bulundu.

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        Ekipler, balık ve su numunesi aldı, inceleme başlattı.

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        #derik ilçesi
        #dumluca baraj gölü
        #balık ölümleri
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