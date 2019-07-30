Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki bıçaklı kavgada Suriyeli baba öldü, eşi ve biri 2 yaşındaki iki çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kırsal Çiftlibağ Mahallesi'nde bir tarlada sulama yapan Azad Muhammed (34) ile A.B. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.B, Suriyeli Azad Muhammed'i farklı yerlerinden bıçakladı. Kavgada Azad Muhammed'in eşi Yüsra Abdo (37) ile biri 11 diğeri 2 yaşındaki kız çocukları da yaralandı.

Azad Muhammed olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Diğer yaralılar ise Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Anne ile kız çocuklarının hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri A.B'yi gözaltına aldı.