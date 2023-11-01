Mardin'de bir araçta 82 kilo 600 gram skunk ele geçirildi
Mardin'de bir araçta 82 kilo 600 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı
Giriş: 01.11.2023 - 19:29 Güncelleme: 01.11.2023 - 19:29
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce il merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada 8 parça halinde 82 kilo 600 gram skunk bulundu.
Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.