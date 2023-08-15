Mardin'de bir ev ve bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

Mardin'de bir ev ve bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi - Güncel haberler

Mardin'de bir ev ve bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir evde ve bahçesinde yapılan aramada 4 kilo 500 gram esrar, 370 kök Hint keneviri ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 15.08.2023 - 19:14 Güncelleme: 15.08.2023 - 19:14 facebook

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