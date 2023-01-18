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İHA

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Atatürk ilkokulunun çatısına çıkan çocuklar yaptıklarıyla yürekleri ağza getirdi.

Kızıltepe ilçesinde bulunan Atatürk ilkokulun da bir grup çocuktan biri çatıya çıkıp metrelerce yükseklikten sarktı kendini. Gruptaki diğer çocuklar ise okulun avlusunda bekledi.

Kimliği belirlenemeyen çocukların okulun öğrencisi mi olduğu, yoksa dışarıdan okulun çatısına ve avlusuna girenler olduğu belirlenemedi. Çocukların ölümle burun buruna gelme hareketleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.