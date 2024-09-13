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        Haberler Gündem Mardin'de devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Mardin'de otomobil devrildi: 8 yaralı

        Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen otomobildeki 8 kişi yaralandı. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:18 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:18
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        Mardin'de otomobil devrildi: 8 yaralı
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        İlçeye bağlı Subaşı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada M.G, M.A.D, B.D, H.D, Z.D, S.Z.D, D.D. ve R.D. yaralandı.

        Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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