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Mardin'de düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı

Mardin'de düzenlenecek etkinlikler valilik iznine bağlandı. Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına, toplumsal hareketliliği ve kişiler arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati önem taşıdığını ifade edildi.

Mardin'de düzenlenecek etkinlikler izne bağlandı
AA

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ile kooperatiflerce düzenlenecek etkinliklerin 1 Mart'a kadar ertelendiği kaydedilen açıklamada, kamu düzeni ile güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler, başkalarının hakları, özgürlükleri ile genel asayişin korunması amacıyla her türlü eylem ve etkinliğin de 7 Mart'a kadar izne bağlandığı belirtildi.

Açıklamada, düzenlemeden, resmi kamu kurum ve kuruluşlarının toplantı, tören, şenlik, karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerinin muaf tutulduğu bildirildi.

Açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, imza kampanyası, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, açlık grevi, protesto gibi eylem ve etkinliklerle, bunlara destek için şehre gelen araçlar ile kişilerin kente girişlerinin İl İdaresi Kanunu gereğince engellenmesinin kararlaştırıldığına işaret edilen açıklamada, belirtilen bu konuların devamı niteliğindeki her türlü eylem ve etkinliğin de Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 7 ve 17. maddeleri gereğince 15 gün yasaklandığı kaydedildi.

Açıklamada, karara uymayanlar hakkında Türk Ceza Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile ilgili diğer kanun hükümleri kapsamında işlem yapılacağına dikkat çekildi.

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