AA

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, THY Genel Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Meme Hastalıkları Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen proje, Mardin Devlet Hastanesi Kemoterapi Merkezinde de uygulandı.

Mardin'de merkezde tedavi gören hastalar için "sanal gökyüzü" oluşturularak gökyüzünde çekilen fotoğraflar duvarlara asıldı.

Mardin Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Alpay Tuncar, Kemoterapi Merkezinin öncedeki dönemde çok küçük bir alanda hizmet verdiğini belirtti.

Hastaların bu nedenle çok mağdur olduklarını belirten Tuncar, şöyle konuştu:

"Devlet Hastanesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile buranın genişletilmesi için çalışma başlattık. Doğu Karadeniz Meme Kanseri Derneği ile birlikte projeye imza attık. Proje ile pilotların gökyüzünde çektikleri fotoğraflarla alanımızı tekrar revize ettik. Gökyüzü manzaraları ile her yeri donattık. Hastanemize yarı otomatik kemoterapi ilaç hazırlama ünitesini de kazandırmış olduk. Kemoterapi uzun bir süreç gerektiriyor. Hastaların tedavi süreçlerinde psikolojik ve fiziksel değişiklikler olabiliyor. Bu ortama girdiklerinde hastane ortamı değil de daha rahat bir ortamda tedavi görmelerini amaçladık."

Hasta yakını Şeyhmus Demir, merkezdeki ortamın çok güzel olduğunu anlatarak, "Çok güzel bir mekan olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.