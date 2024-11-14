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        Haberler Gündem Güvenlik Mardin'de gösteri yürüyüşlerine 10 günlük yasak

        Mardin'de gösteri yürüyüşlerine 10 günlük yasak

        Mardin Valiliği, il genelinde açık ve kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinliklerin 10 gün süreyle yasaklandığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 01:12 Güncelleme: 14.11.2024 - 01:12
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        Mardin'de 10 günlük eylem yasağı
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        Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler haricindeki diğer programların 14-24 Kasım'da yasaklandığı bildirildi.

        AA'nın haberine göre; açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, milli güvenlik, kamu düzeninin sağlanması, Anayasamızda ve kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemler ile saldırı olaylarının önüne geçmek, terör eylemlerinin ve suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla açık alanlarda yapılmak istenilen toplanma, her türlü açık hava toplantıları ve kapalı yer toplantıları, miting, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma ve nöbet eylemi stant açma, çadır kurma, dron çekim faaliyetleri, anket yapılması, bildiri ve broşür dağıtılması, afiş ve pankart asma ve benzeri her türlü eylemin yukarıda belirtilen eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla, diğer illerden geldiği anlaşılan şahıs ve araçların ilimiz sınırına girişleri, ilimizden hareket ettiği anlaşılan şahıs ve araçların il sınırlarımızdan çıkışları, ayrıca bu kapsamda, başka illerden gelerek belirtilen eylem ve etkinliklere katılmak maksadıyla ilimizden başka illere yapılacak geçişler için ilimiz güzergahının kullanılmasının 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19. maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi hükümleri gereğince, Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Mardin il sınırları içerisinde 14 Kasım 2024 Perşembe günü saat 07.00’den 24 Kasım 2024 Pazar günü saat 23.59’a kadar 10 gün süre ile yasaklanmıştır."

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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