Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün ters yöne girdiği özel halk otobüsü yayalara çarptı. Kazada otobüsün çarptığı genç kızlardan Şemse Sarı hayatını kaybederken, Gülbahar Ökmen yaralandı. Kaçan halk otobüsü şoförü aranıyor.

GENÇ KIZ OLAY YERİNCE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, Kızıltepe ilçesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra ters yöne giren halk otobüsü, tekstil fabrikasından çıkan Semse Sarı (21) ve Gülbahar Ökmen'e (23) çarptı. Kazada kadınlardan Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, Ökmen ise ağır yaralandı.

EHLİYETSİZ MUAVİN İDDİASI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ambulans ile kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Sarı'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, ismi öğrenilemeyen şoförün otobüsün muavini olduğu, ehliyetinin olmadığı ve kazadan sonra kaçtığı iddia edildi.