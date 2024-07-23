Mardin'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Giriş: 23.07.2024 - 19:51 Güncelleme: 23.07.2024 - 19:51
Ş.K'nin kullandığı otomobil, Midyat-Batman kara yolunun 4. kilometresinde Ş.G. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki S.K. (30), H.K. (38) ve Ş.K. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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