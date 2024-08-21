Mardin'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Mardin'in Midyat ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı
Giriş: 21.08.2024 - 23:18 Güncelleme: 21.08.2024 - 23:18
Sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen minibüs ile otomobil Seyitler Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, B.B. (35), S.E. (56), N.F. (23), M.G. (21) ve A.Ö. (16) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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