Mardin'de muhtarlık kavgası: 4 yaralı

İHA

Mardin'in Artuklu ilçesinde, daha önce aralarında muhtarlık seçimleri nedeni ile husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Artuklu ilçesine bağlı Dara köyünde seçimlerdeki muhtar adayları arasında taraf tutulması nedeniyle başlayan tartışmada bir kişi darp edilerek yaralandı. Yaralı Nusaybin Devlet Hastanesi'ne giderken yolu kesildi. İki grup arasında burada da çıkan taşlı sopalı kavgada toplam 4 kişi yaralandı.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.