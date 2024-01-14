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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ve diğer kızı yaralandı

        Mardin'de otomobil ile TIR çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ve diğer kızı yaralandı

        Mardin'de otomobil ile TIR'ın çarpıştığı kazada anne ile kızı hayatını kaybederken, baba ve diğer kızı yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.01.2024 - 21:04 Güncelleme: 14.01.2024 - 21:06
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        Feci kaza: Anne ve kızı hayattan kopardı
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        Mardin'in Artuklu Elçe Kaymakamlığı'nda Yazı İşleri Müdürü olan Fatih Kaya´nın (42) kullandığı otomobil, TIR´la çarpıştı. Kazada Kaya´nın eşi Gülsüm (40) ve kızı Beren Nisa (10) hayatını kaybetti, baba ve 6 yaşındaki diğer kızı yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Artuklu ilçesi İstasyon Mahallesi´nde meydana geldi. Artuklu Kaymakamlığı'nda Yazı İşleri Müdürü olan Fatih Kaya yönetimindeki otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Kazada Fatih Kaya ile eşi Gülsüm ve çocukları Aysima ile Beren Nisa Kaya yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İlk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edilen yaralılardan Gülsüm ile kızı Beren Nisa Kaşa, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Gülsüm ile Beren Nisa´nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Fatih Kaya ve kızı Aysima Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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