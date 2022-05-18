Mardin'de otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı 0:00 / 0:00

AA

Alınan bilgiye göre, B.S'nin kullandığı 63 ADG 922 plakalı otomobil, Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen yayalara çarptı.

Kazada Azize (43) ve kızı Arin Sazan (2) ile ismi öğrenilemeyen 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yaralılar ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Anne ve kızı buradaki müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.