Mardin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kardeş yaralandı. Jandarma ekipleri, kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı
Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe-Ceylanpınar karayolu, Karakuyu mevkisinde meydana geldi.
Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, S.Ö.'nün (23) kullandığı motosikletle çarpıştı.
Kazada S.Ö. ile arkasında bulunan ağabeyi E.Ö. (27) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri, kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.