Mardin'de PKK'lı teröristlere ait sığınakta patlayıcı ele geçirildi

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Alınan bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Sözde Ömeryan" kırsalında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) destekli operasyon düzenledi."YILDIRIM-8" operasyonları kapsamında Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı Özel Birlik Operasyonunda belirlenen sığınakta bomba arama köpeği Duman'la arama yapıldı.Aramada, 70 kilogram amonyum nitrat ve mazot ile doldurulmuş ve fünye ile bağlanmış 12 ve 6 kilogram 2 tüp, 50 metre kablo ve 5 kilogram çivi ele geçirildi.Delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken ele geçirilen diğer malzeme ve sığınak, Patlayıcı Madde İmha Timi ekipleri tarafından imha edildi.