Mardin'de otomobil refüje çarptı: 2'si çocuk 4 yaralı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 4 kişi yaralandı
Giriş: 19.09.2024 - 00:41 Güncelleme: 19.09.2024 - 00:41
C.Y. idaresindeki otomobil, Turgut Özal Mahallesi Mardin Kızıltepe kara yolunda refüje çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü C.Y. (32) ile araçta bulunan D.Y. (24), C.E.Y. (4) ve L.Y. (2) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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