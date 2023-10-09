Mardin'de silahlı saldırıda öldü

Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Artuklu ilçesi Kabala Mahallesi mevkisinde silahlı saldırıya uğrayan F.D. (57) ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Ambulansla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan F.D., müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Saldırının failinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

* Haberin görseli İHA arşivinden alınmıştır.