Mardin'de sondaj sırasında dinamitin patlaması sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde sondaj yapıldığı sırada kullanılan patlayıcının infilak etmesi sonucu 1 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı
Giriş: 03.08.2023 - 20:23
Yurtderi Mahallesi'nde sulama için sondaj yapılırken kullanılan dinamit infilak etti.
Olayda, M.A. (30) hayatını kaybetti, M.E.L. (48) ve Ş.A. (32) yaralandı.
Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.