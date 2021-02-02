Mardin'de tilkilere kuduza karşı aşılı yem verilecek

AA

Dinler, yaptığı yazılı açıklamada, son yıllarda gerçekleştirilen aşılamalarla kuduza karşı büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Toplum sağlığı, gıda güvenliği ve hayvancılık ekonomisi konularında çok ciddi riskler oluşturduğundan bu hastalığı çok hassas biçimde ele aldıklarına işaret eden Dinler, hastalıkla mücadele kapsamında İl Müdürlüğünce her yıl kedi ve köpekler için ücretsiz aşılama yapıldığını kaydetti.

Aşılamaların, kuduz vakalarını çok ciddi şekilde gerilettiğini vurgulayan Dinler, şöyle devam etti:

"Kırsal ve ormanlık alanlarda yaşayan tilkiler arasında bir kuduz salgını mevcut. Bu durumu çok büyük bir problem olarak görüyorduk. Çünkü bu hayvanlar insan denetiminin dışında ve bunları tek tek aşılamamız mümkün değildi. Tilkiler, meralardaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile kırsal alanlarda bulunan başıboş köpeklere hastalığı bulaştırıyordu. İnşallah yaptığımız çalışmayla tilkilerdeki bu hastalık bitecek ve kuduz tehdit olmaktan çıkacak."

Vatandaşların, tilkileri kendine çeken yemle kaplı kapsül şeklindeki aşıya dokunmamasının, kendi sağlıklarının yanı sıra aşılamanın başarılı olabilmesi açısından önem taşıdığını belirten Dinler, şu ifadeleri kullandı:

"Bu aşılara insan tarafından dokunulduğu takdirde, insan kokusu aşıya siniyor, böylelikle aşı tilkiler için daha az cazip hale geliyor. Daha önce bu hususlarda bilgilendirmeyi muhtarlıklar ve müftülükler yoluyla gerçekleştirdik. Çalışmada görevli personelimiz de aşının bırakıldığı alanlara yakın yerleşim yerlerine gidip vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendiriyor. Vatandaşlarımızın bu konuya hassasiyet göstermelerini rica ediyorum."