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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı

        Mardin'de iki araç çarpıştı: 2'si ağır 6 yaralı

        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 06:31 Güncelleme: 15.11.2023 - 06:31
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        Mardin'de trafik kazası: 2'si ağır 6 yaralı
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        Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Artuklu-Yeşilli karayolunda sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.

        6 KİŞİ YARALANDI

        AA'nın haberine göre; kazada araçlardaki 2'si ağır 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        2 YARALININ DURUMU KRİTİK

        Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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