Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 10'u tutuklandı

OHAL Komisyonu, FETÖ'nün mahrem yapılanması ve yöntemlerini 2020 Faaliyet Raporu'nda anlattı

AA

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Polis Özel Harekat Timleri'nin katılımlarıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerden biri, ikametinin yatak odasında duvara yaptırdığı gizli bölümde saklanırken yakalandı.

Zanlıların ikametlerinde, 2 kilo 190 gram esrar, 89 fişek eroin, 230 uyuşturucu hap, 2 tabanca, sahte kimlik ve suç geliri olduğu değerlendirilen 36 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri serbest bırakıldı.