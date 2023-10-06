Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de vurulmuş halde bulundu

        Mardin'de boş arazide silahla vurulmuş halde bulundu

        Mardin'de boş arazide hareketsiz bulunan kişinin, silahla vurularak öldüğü belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 12:42 Güncelleme: 06.10.2023 - 12:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de vurulmuş halde bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesi Sanayi Sitesi Mahallesi'ndeki boş arazide gece saatlerinde yerde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarıyla, bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin kontrolünde, yerdeki kişinin, silahla vurulup hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırmada, erkeğe ait cesedin kimliğinin de Nurullah Aydın (43) olduğu tespit edildi.

        Aydın'ın cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mardin haberleri
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Şenol Güneş istifa etti!
        Şenol Güneş istifa etti!
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Beşiktaş seçime gidiyor
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        Nobel Barış Ödülü'ne İranlı aktivist layık görüldü
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        Hakimden 'Maganda'ya yer çekimi sorusu!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        MSB: Suriye'de 26 terörist etkisiz hale getirildi!
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        4'ü öğrenci 5 kişinin öldüğü kazada "Pes" dedirten ihmaller!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        MTA açıkladı! 45 kent diri fay hattı üzerinde!
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Uluslararası Uzay Kongresi Antalya'ya geliyor
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        Türk yönetici Google'ı mahkemeye verdi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        AK Parti’nin değişim kongresi
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Terör örgütlerine çifte operasyon! 167 gözaltı
        Yerinde Dönüşüm'de hibe ve kredi miktarı artırıldı
        Yerinde Dönüşüm'de hibe ve kredi miktarı artırıldı
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        Beşiktaş - Lugano maçının yazar yorumları
        20 yıl sonra itiraf etti
        20 yıl sonra itiraf etti
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        'Kara mamba' için flaş karar! Ülkesine iade edilecek
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        Spartak Trnava - Fenerbahçe maçının yazar yorumları
        160 bin metal işçisine avans
        160 bin metal işçisine avans
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        'Dünyanın en eski batığı'nda yeni buluntulara ulaşıldı
        "Barışmamız söz konusu değil"
        "Barışmamız söz konusu değil"
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında
        Çocuk: İlk günkü kadar tehdit altında