Mardin'de cinayet! Seken kurşun çocuğa isabet etti! - En son haberler

Mardin'de cinayet! Seken kurşun çocuğa isabet etti! - En son haberler

Mardin'deki silahlı saldırıda 1 kişi öldü, seken kurşun çocuğa isabet etti Mardin'de, caddede silahlı saldırıya uğrayan yaya Necmettin Atız, hayatını kaybetti. O sırada ATM önünde sıra bekleyen ailenin erkek çocuğu Ayaz B.'ye de seken kurşun isabet etti

Mardin'de cadde üzerindeki silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, ailesiyle ATM sırası bekleyen çocuk yaralandı.

Olay, dün gece, Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Necmettin Atız (31), caddede yürürken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancayla açtığı ateşle yere yığıldı.

O sırada ATM önünde para çekmek için sırada bekleyen ailenin çocukları Ayaz B. (5) de seken kurşunla ayağından yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Necmettin Atız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Atız'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Ayaz B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.