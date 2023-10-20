Mardin'deki katliamda para akışı incelenecek!

Mardin'de Irak uyruklu 5 kişinin cipte öldürülmesine ilişkin davada, 2'si tutuklu, 4 sanığın aralarında para alışverişi olup olmadığı veya hesaplarında normalin dışında bir akışının bulunup bulunmadığının tespiti için bilirkişi raporu alınmasına karar verildi.

DHA'nın haberine göre olay, 19 Ocak'ta uluslararası İpekyolu'nun Artuklu ilçesi kırsal Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

KURŞUN YAĞDIRIP KAÇTILAR

Diyarbakır'a gitmek için Irak'ın Duhok kentinden yola çıkan, içinde akraba olan 5 kişinin bulunduğu cipi durduran başka bir araçtaki şüpheliler, kurşun yağdırıp, kaçtı. Ciptekilerden Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63) ve Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde, Chiman Shaheen Khalid (75) ile Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) ise hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler, işlemlerin ardından Irak'a gönderilerek defnedildi.

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Jandarmanın yaptığı çalışmayla kamera kayıtlarından olaya karıştıkları tespit edilen Murat Y., Faris Akseven ve Abdullah Kaplan, evlerine yapılan baskınla yakalandı. Daha sonra şüphelilere silahları temin ettiği belirlenen İbrahim D. de gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından tutuklandı. Murat Y. ile İbrahim D. daha sonra adli kontrolle serbest bırakıldı.