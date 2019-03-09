Mardin Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (MAREV)'nın bugün MAREV Ataşehir tesislerinde yapılan olağan genel kurul toplantısında vakfı üç yıl yönetecek yönetim belirlendi.

3 YILLIĞINA MAREV'İ YÖNETECEKLER

Yapılan seçimler sonunda MAREV Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Avukat Haluk Eldem yeniden 3 yıl için göreve seçildi. Yönetmenler Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Ulaştırma eski Bakanı İbrahim Aysoy yerine ise 3 yıl süreyle Prof. Dr. Aydın Ayaydın seçildi.







İSTANBUL'DA ÇOK BÜYÜK POTANSİYELE SAHİPLER

İstanbul'da çok büyük bir potansiyele sahip Mardinliler, özellikle Kadıköy, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Avcılar, Fatih, Küçükçekmece ve Başakşehir'de yoğun olarak yaşıyor.

MAREV İSTANBUL VE ANKARA'DA ÇOK ETKİN DURUMDA

MAREV gerek İstanbul'da ve gerekse Ankara'da çok etkin bir vakıf olma özelliğini taşımakta. MAREV'in merkezi Ataşehir'de olmakla birlikte Ankara, Mardin ve Bakırköy'de de üç şubesi bulunuyor. MAREV Ankara Şube Başkanlığı'nı Ulaştırma eski Bakanı İbrahim Aysoy, Bakırköy Şube Başkanlığı'nı iş insanı Beşir Bilgin, Mardin Şube Başkanlığı'nı ise eski Mardin Belediye Başkanı Metin Pamukçu yürütüyor.