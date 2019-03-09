- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Mardin Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı (MAREV)'nın bugün MAREV Ataşehir tesislerinde yapılan olağan genel kurul toplantısında vakfı üç yıl yönetecek yönetim belirlendi.
3 YILLIĞINA MAREV'İ YÖNETECEKLER
Yapılan seçimler sonunda MAREV Yürütme Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Avukat Haluk Eldem yeniden 3 yıl için göreve seçildi. Yönetmenler Kurulu Başkanlığı'nı yürüten Ulaştırma eski Bakanı İbrahim Aysoy yerine ise 3 yıl süreyle Prof. Dr. Aydın Ayaydın seçildi.
İSTANBUL'DA ÇOK BÜYÜK POTANSİYELE SAHİPLER
İstanbul'da çok büyük bir potansiyele sahip Mardinliler, özellikle Kadıköy, Bakırköy, Bahçelievler, Zeytinburnu, Avcılar, Fatih, Küçükçekmece ve Başakşehir'de yoğun olarak yaşıyor.
MAREV İSTANBUL VE ANKARA'DA ÇOK ETKİN DURUMDA
MAREV gerek İstanbul'da ve gerekse Ankara'da çok etkin bir vakıf olma özelliğini taşımakta. MAREV'in merkezi Ataşehir'de olmakla birlikte Ankara, Mardin ve Bakırköy'de de üç şubesi bulunuyor. MAREV Ankara Şube Başkanlığı'nı Ulaştırma eski Bakanı İbrahim Aysoy, Bakırköy Şube Başkanlığı'nı iş insanı Beşir Bilgin, Mardin Şube Başkanlığı'nı ise eski Mardin Belediye Başkanı Metin Pamukçu yürütüyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.