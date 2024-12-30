Halı saha maçında kahreden ölüm!
Mardin'in Nusaybin ilçesinde halı saha maçında kalp krizi geçiren 28 yaşındaki Selim Engin bir anda yere yığıldı. Engin, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Mardin'de yürek yakan olay, Nusaybin’de önceki akşam saatlerinde yaşandı. Halı sahada arkadaşlarıyla futbol maçı yapan Selim Engin (28), fenalaşarak yere yığıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADISelim Engin, henüz 28 yaşındaydı.
DHA'daki habere göre ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Engin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Nusaybin Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Engin’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.