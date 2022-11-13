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Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde TIR ile çarpışıp, ikiye ayrılan traktörün sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu´nda, Otogar Kavşağı´nda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen TIR ile traktör çarpıştı. Kazada, ikiye ayrılan traktörün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne götürüldü.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, traktörün vinçle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ

2022-11-13 14:12:06



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