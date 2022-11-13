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TIR´la çarpışan traktör ikiye ayrıldı

DHA

TIR´la çarpışan traktör ikiye ayrıldı


Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)MARDİN´in Nusaybin ilçesinde TIR ile çarpışıp, ikiye ayrılan traktörün sürücüsü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nusaybin ilçesi uluslararası İpekyolu´nda, Otogar Kavşağı´nda meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen TIR ile traktör çarpıştı. Kazada, ikiye ayrılan traktörün sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi´ne götürüldü.
Kaza nedeniyle kapanan kara yolu, traktörün vinçle kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Mardin / Nusaybin Ahmet AKKUŞ
2022-11-13 14:12:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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