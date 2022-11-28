Keseceği boğayı balyozla başına vurarak öldürdü (3)

SUPHELILERDEN 3´U TUTUKLANDI
Mardin´in Kızıltepe ilçesinde gözlerini bağladığı boğanın başına defalarca balyozla vurup, öldüren ve görüntüler ortaya çıktıktan sonra gözaltına alınan Mustafa Yaprak ile hayvan sahipleri Rıdvan Bayram, Muzaffer Bayram işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheli ise serbest bırakıldı. (DHA)Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)-
DHA-Genel Türkiye-Mardin Mehmet Ali DİNLER
2022-11-28 19:28:16
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