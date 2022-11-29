Kızıltepe´de sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Deniz yaralandı

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Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE (Mardin), (DHA)MARDİN´in Kızıltepe ilçesinde iki sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Deniz Çetin yaralandı.

Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi 109´uncu sokakta bulunan evlerinin önünde oynayan Deniz Çetin, iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan küçük çocuk, Kızıltepe Devlet Hastanesi´ne götürüldü. Bacağından yaralanan Deniz, yapılan kuduz aşısı ve tedavisinin ardından taburcu edildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER

2022-11-29 22:07:22



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