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Gönüllü öğretmen ve öğrenciler, köy köy gezip masal anlatıyor

DHA

Gönüllü öğretmen ve öğrenciler, köy köy gezip masal anlatıyor


Mehmet Halis NAYIFOĞLU/ MİDYAT (Mardin), (DHA)MARDİN´in Midyat ilçesinde, çocukların masallar ile büyümesi için hayata geçirilen `Masallarla Büyüyoruz´ projesi kapsamında gönüllü öğretmen ve lise öğrencileri, köy köy gezerek miniklere masal anlatıyor. 
Midyat'ta öğretmenler ve lise öğrencileri, çocukların hayal dünyasını zenginleştirmek ve masalları sevdirmek amacıyla köy köy dolaşıyor. Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz'ın, kent merkezi ve kırsaldaki çocuklar arasında fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği 'Masallarla Büyüyoruz' projesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde gönüllü öğretmenler ve lise öğrencileri tarafından ilçeye bağlı 50 köyde uygulanacak. Proje kapsamında ilk olarak kırsal Beyazsu, Yemişli, Budaklı ve Pelitli mahallelerindeki köy okullarında çocuk masalı oyunu sahnelendi. Öğretmen ve liseliler, köy köy gezerek masal anlatıyor. 
Proje yürütücüsü edebiyat öğretmeni Abdurrahman Kaya, "Masallarla Büyüyoruz´ projesinde, kaymakamımız Ahmet Solmaz beyin tavsiyesi ve önerileriyle böyle bir yola girdik. Geçen sene Halk Eğitim Merkezi´nde tiyatro kursunu veriyorduk. Özellikle köylerdeki çocukların, öğrencilerin sosyal etkinliklere, tiyatroya karşı uzak oluşlarını görüyoruz. Buralara kadar tiyatronun gelmesi gerçekten biraz zor. Yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz ile beraber tiyatroya meraklı olanlarla köy köy dolaşıyoruz. Geçen sene ilçe merkezinde yaptık bu sene artık köylere gidiyoruz" dedi.
Etkinlikte sahne alan oyuncu Şeyma Aslan da "Biz köylere gelerek köy çocuklarını eğlendirmek için bu projeyi yaptık. Öğreterek eğlendiriyoruz aslında. Köy çocukları olması da ayrıca beni mutlu ediyor çünkü köy çocuklarının imkanları kısıtlı. Biz buraya gelerek onların imkanlarını genişletip onları eğlendirmeye çalışıyoruz. Ben gerçekten de çok mutlu oldum. Onlar da mutlu oldular, sevindiler" diye konuştu. 
Etkinliği izleyen Yemişli İlkokulu öğrencisi Stefan Özçatı ise "Okulumuzda tiyatro oldu. Birlikte eğlendik, güldük, birlikte zıpladık, birlikte alkışladık" dedi.
Diğer öğrenciler de etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, çok eğlendiklerini söyledi. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Midyat Mehmet Halis NAYIFOĞLU
2022-12-05 13:32:42

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