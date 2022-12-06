Mardin'de 3 ailenin sopalı- silahlı kavgası: 12 yaralı, 7 gözaltı

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Nezir GÜNEŞMehmet Ali DİNLER/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, 3 aile arasında adliye önünde çıkan; taş, sopa ve silah kullanılan kavgada 12 kişi yaralanırken, 7 kişi de gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Kızıltepe ilçesindeki adliye binası önünde meydana geldi. Yüksel, Sungur ve Birleşik aileleri arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede büyüdü. Taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşen olayda 12 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği B.T. (35), M.T. (20), A.Y. (19), B.Y. (33), D.Y. (29), M.Y. (51), Y.Y. (50), A.Y. (42), N.B. (40), A.B. (49), R.B. (45) ve Y.C. (30) ambulanslarla hastanelere götürüldü. Polis ekipleri de olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, çok sayıda taş, sopa ve boş kovan buldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Nezir GÜNEŞ, Mehmet Ali DİNLER

2022-12-06 15:37:20



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