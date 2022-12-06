Mardin'de 3 ailenin sopalı- silahlı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı, 7 gözaltı (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KÖY MUHTARI YAŞAMINI YİTİRDİ

Mardin´in Kızıltepe ilçesinde 3 aile arasında adliye önünde çıkan; taş, sopa ve silah kullanılan kavgada yaralanan 12 kişiden 1'i olan kırsal Demirkapı Mahallesi Muhtarı Yusuf Yüksel (50), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi, gözaltına alınan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)Nezir GÜNEŞMehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE (Mardin), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Nezir GÜNEŞ, Mehmet Ali DİNLER

2022-12-06 20:02:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.