Mardin'de 3 ailenin sopalı- silahlı kavgası: 1 ölü, 11 yaralı, 7 gözaltı (2)

KÖY MUHTARI YAŞAMINI YİTİRDİ
Mardin´in Kızıltepe ilçesinde 3 aile arasında adliye önünde çıkan; taş, sopa ve silah kullanılan kavgada yaralanan 12 kişiden 1'i olan kırsal Demirkapı Mahallesi Muhtarı Yusuf Yüksel (50), hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisi, gözaltına alınan 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)Nezir GÜNEŞMehmet Ali DİNLER/ KIZILTEPE (Mardin), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Nezir GÜNEŞ, Mehmet Ali DİNLER
2022-12-06 20:02:22
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